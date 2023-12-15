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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص جدا.. أحدث موبايل اقتصادي من Lava بكاميرا 50 ميجابكسل

Lava Yuva 3 Pro
Lava Yuva 3 Pro

أعلنت شركة لافا Lava الهندية، عن هاتفها الذكي الجديد Lava Yuva 3 Pro، الذي صمم ليكون من بين أفضل هواتف أندرويد منخفضة التكلفة المزودة بميزات شبه متوسطة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي أحدث هاتف اقتصادي من لافا Lava، خلفا لطراز Yuva 2 Pro الذي تم إطلاقه في شهر فبراير من هذا العام، ويوفر هذا الجهاز تحديثات شاملة بما في ذلك شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

 

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مواصفات هاتف لافا Lava Yuva 3 Pro

يتميز هاتف Lava Yuva 3 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، توفر دقة HD +، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتحتوي الشاشة أيضا على فتحة مثقوبة في المنتصف لكاميرا السيلفي.

Lava Yuva 3 Pro

يتمتع  الجزء الخلفي من هاتف Lava Yuva 3 Pro، بجزيرة كاميرا مربعة الشكل، تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ووحدة مساعدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تحت الغطاء، تم تجهيز هاتف Lava Yuva 3 Pro، بمعالج من نوع Unisoc T616 المقترن بوحدة معالجة الرسومات من نوع Mali-G57 MP1.

Lava Yuva 3 Pro

يوفر الهاتف الذكي ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2، ويمكن توسيع مساحة التخزين بما يصل إلى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يعمل هاتف Lava Yuva 3 Pro بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق ويوفر دعما لبطاقة SIM مزدوجة، تعمل البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز الذي يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

تشمل الميزات البارزة الأخرى بهاتف هاتف Lava Yuva 3 Pro، راديو FM ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، واتصال بلوتوث 5.1 ومنفذ شحن USB من النوع C.

سعر هاتف Lava Yuva 3 Pro

يتوفر هاتف Lava Yuva 3 Pro، بخيارات ألوان متعددة هي: البنفسجي والأخضر والذهبي، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 108 دولار (أي ما يعادل 3.340 جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت.

Lava Yuva 3 Pro
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