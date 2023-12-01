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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل أندرويد جديد يغزو الأسواق بتصميم استثنائي

سعر ومواصفات Meizu
سعر ومواصفات Meizu 21

أطلقت شركة Meizu لصناعة الهواتف الصينية، أحدث هواتفها الذكية الرائدة التي تعمل بنظام التشغيل أتدرويد، ويتميز هاتف Meizu 21 بتصميم مربع الشكل مشابه لأجهزة آيفون، وإعداد كاميرا يشابه إصدارات سامسونج جالاكسي إس.

سعر ومواصفات Meizu 21

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Meizu 21، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة وبدقة  1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير 1-120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، تتميز اللوحة بحواف جانبية وعلوية متناظرة مقاس 1.74 ملم وتصل إلى 1100 شمعة في المتر المربع في ذروة السطوع في الوضع التلقائي.

 

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ويمتاز الهاتف بتصميم مسطح الشكل مشابه لهواتف آيفون، يبلغ أبعاده 156.7 × 75.3 × 7.9 مليمتر ويزن حوالى 198 جراما.

سعر ومواصفات Meizu 21

ويحتوي هاتف Meizu 21 على ثلاثة مستشعرات داخل جزيرة كاميرا مشابهة لتلك الموجودة في هواتف Galaxy S23 من سامسونج، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر ISOCELL HP3 من سامسونج، مصحوبة بكاميرا ultrawide بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات Meizu 21

ويعمل الهاتف بمعالج قوى من نوع Snapdragon 8 Gen 3، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0 غير قابلة للتوسعة.

ويحزم هاتف Meizu 21 بطارية كبيرة بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريح سلكيا بقدرة 80 وات، حصل الهاتف أيضا على تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم FlymeOS 10.5 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 وتدعم برنامج Flyme Auto، نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة الخاص بالشركة.

وتقدم Meizu الهاتف في 3 ألوان هي: الأسود والأرجواني والأخضر والأبيض، مع حصول الأخير أيضا على حواف شاشة بيضاء متطابقة الألوان، ويبلغ سعر الإصدار الأساسي بسعة 12 + 128 جيجابايت في الصين، حوالي 480 دولار أمريكي (أي ما يعادل 14.834 جنيه مصري).

سعر ومواصفات Meizu 21
Meizu Meizu 21 سعر ومواصفات Meizu 21 هاتف Meizu 21 آيفون سامسونج

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