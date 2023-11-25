موبايل الغلابة.. هاتف اقتصادي جديد من فيفو بسعر 4300 جنيه

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Vivo Y، والتي تستهدف فئة المستخدمين من للشباب، وتتميز بمواصفات مميزة مقابل سعر منخفض.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y12 4G



وبحسب ما ذكره موقع "whatmobile"، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y12 4G، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.





يعمل هاتف فيفو Vivo Y12 4G، بمعالج ثماني النواة من نوع Helio G85، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجابايت.

Vivo Y12 4G

ويقترن الهاتف بما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع eMMC 5.1، للتوسيع بشكل أكبر عبر فتحة بطاقة microSD، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Origin OS 3 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

Vivo Y12 4G

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتمتع هاتف فيفو Vivo Y12 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات تضم مستشعرا أساسيا بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مصحوبة بفلاش LED، بينما يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

ويحزم هاتف فيفو Vivo Y12 4G، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C.

وحددت فيفو سعر هاتف Vivo Y12 4G، بـ 140 دولار (أي ما يعادل 4.300 جنيه مصري) للإصدار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.