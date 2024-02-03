إيقاف القيد 3 فترات.. فيفا يوجه تحذيرا عاجلاً لـ بيراميدز.. اعرف السبب

قررت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم نادي بيراميدز مبلغًا ماليًا بسبب عدم دفع مستحقات لاعبه السابق عمر العيوني.

وتم تحديد المبلغ بقيمة 150 ألف دولار، بالإضافة إلى فائدة 5% من شهر أغسطس الماضي.

ايقاف القيد لنادي بيراميدز

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي كتوبيخ لنادي بيراميدز، وألزمته بدفع المستحقات المالية المتأخرة للعيوني في حال عدم السداد، سيتم تعليق قيد النادي لمدة ثلاث فترات حتى السداد الفعلي.

ويمكن لنادي بيراميدز الاستئناف ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" تعتبر هذه القضية تحديًا لإدارة النادي لمنع تأثير هذا القرار على مشاركته في البطولات المحلية والدولية.