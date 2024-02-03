خلال أيام| 768 شقة جديدة كاملة التشطيب في عدة مدن .. وهذه طريقة السداد

تبنت الدولة المصرية استراتيجية لبناء منظومة سكنية متكاملة والاستمرار في تقديم شقة سكنية لكل مواطن، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران.

شقق الإسكان الجديدة

وعملت على بناء المدن الجديدة استغلالا أمثل للأراضى غير المستغلة بربوع الدولة، لذا اضطلعت الدولة ببناء 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية حتى عام 2023/2022، ومن أبرز هذه المدن: العاصمة الإدارية الجديدة: تقع على مساحة 700 كم2 ما يعادل 170 ألف فدان وتتصدر مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

شقق سكن كل المصريين

ومن ناحية أخرى، كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، وتنفذ الوزارة حوالي 18 ألف شقة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 75 و90 للمواطنين محدودي الدخل وشقق بمساحات 100 - 120 مترًا مربعًا لمتوسطي الدخل.

وبدأ الحجز الإلكتروني لشقق العبور الجديدة يوم 21 يناير الماضي في تمام الساعة 10 حتى 11.59 مساءً، ويصل عدد الوحدات المتاحة للحجز لـ 1080 وحدة.

كما بدأ الحجز الإلكتروني لشقق أسيوط الجديدة يوم 22 يناير الماضي في تمام الساعة 10 حتى الساعة 11.59 مساءً، ويصل عدد الوحدات المتاحة للحجز لـ 80 وحدة.

ووفقا لآخر الإحصائيات، يشمل الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، وتقدم لها 33121 مواطنا، بينما سدد 6326 شخصًا مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع "إسكان المستقبل" بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.

وحدات سكنية بمساحات موحدة

وجاءت الأسعار والأقساط على النحو التالي:

1- مدينة العبور الجديدة

تضم مدينة العبور الجديدة شقق بمساحات 89 و92 مترًا مربعًا، بسعر 7245 جنيهًا للمتر، وبمقدم 60 ألف جنيه.

وسجلت الشقة الـ 90 مترا 684 ألف جنيه، يتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز، ثم استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 87 ألف جنيه، ثم وقت العاقد يتم سداد 68 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوى لو السداد على 3 سنوات 58 ألف جنيه، ولو السداد على 5 سنوات يكون 42 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 35 ألف جنيه.

2- مدينة أسيوط الجديدة

في مدينة أسيوط الجديدة تكون المساحة 63 مترًا وهي مساحة موحدة لكل الوحدات، وسجل سعر المتر 6520 جنيه، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

ويتم بعد التخصيص استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 38 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 41 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوي إذا كان السداد على 3 سنوات 35 ألف جنيه، وفي حالة السداد على 5 سنوات يكون 25 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 21 ألف جنيه.

ملامح خريطة الطروحات الجديدة

وسوف نرصد لكم أبرز وأهم ملامح خريطة الطروحات الجديدة والحالية وهي كالتالي:

1 - أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مفاجآت سارة للمصريين في الخارج بشأن المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، ويأتي في مقدمتها "القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد".

2 - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى برئاسة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، قبل نهاية مارس المقبل 2024 بهدف تقديم وحدات مدعومة لجمبع المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن المشروع يضم 1000 وحدة سكنية، سيتم طرحها في 4 محافظات هي: «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف والجيزة»، ومن المنتظر حال نجاح المبادرة مضاعفة عدد الوحدات بالمشروع إلى 30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم مباشرة.

3 - وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح تكميلى بمشروعات إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، والإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، بواقع 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 مترا مربعا، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

4 - وأعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، فتح باب التقديم لحجز وحدات مشروعات إسكان "سكن مصر وجنة" للذين لم يحالفهم الحظ في القرعة الأولى للوحدات السكنية بالمشروعين، وأتاح جهاز تنمية المدينة إستمارة حجز الوحدات من خلال التقديم مباشرة بالمركز التكنولوجى بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

5 - كما أعلنت وزارة الإسكان، طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان المتميز "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر، ويتم حجزها عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط التالي: (www.hdb–reservation.com)و يضم مشروع الإسكان المتميز بحدائق أكتوبر 74 عمارة تشمل 4338 وحدة سكنية، وهذا بخلاف 59 وحدة تجارية، و عدد 60 وحدة إدارية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفورى.