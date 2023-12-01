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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية في 5256 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الموقف التنفيذي لـ٥٢٥٦ وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، والجاري تنفيذها ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين " محور متوسطي الدخل " بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يتكون من عدد ٢١٩ عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين (١٠٠ - ١١٠ - ١٢٠ م٢)، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات والخدمات بالمشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد مصطفى، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع سكن كل المصريين - محور متوسطي الدخل بالمدينة، ضمن الجولات الدورية، لمتابعة الأعمال الجارية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات، والواجهات الخارجية بالعمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والأعمال الإنشائية وأعمال البناء بعددٍ من العمارات الأخرى.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن المشروع يقع بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر، جنوب طريق الواحات، ومشروع سكن مصر بمنطقة " الداون تاون ".

وخلال الجولة، طالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ، كما أشاد بجودة أعمال التشطيبات بنماذجها المختلفة.

ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن أنه تم البدء في تنفيذ الخدمات المختلفة بالمشروع والتي تشمل (مدارس - حضانات - أسواق تجارية – ملاعب - ..)، وذلك ليتم الانتهاء من المشروع بشكل متكامل، وتسليم المستفيدين.

وعلى صعيد آخر، قال المهندس محمد مصطفى، إنه تم تسليم ٢ حضانة بمشروع ٢٦٢ عمارة إسكان اجتماعي جنوب منطقة إبني بيتك 7، وكذا الحضانة الكائنة بمنطقة ٣٩٠ فدانا، لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، وذلك بحضور لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة المهندس محمد فوزي.

وأكد " مصطفى " أنه سوف يتم استكمال تسليم باقي الحضانات والمشروعات الخدمية بباقي مناطق مشروعات الإسكان المختلفة خلال الفترة القادمة، لتشغيلها وتلبية احتياجات المواطنين.

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