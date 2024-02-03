غضب بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بلندن من "الرجل المجنون" في البيت الأبيض

خرج المتظاهرون في مسيرات مؤيدة لفلسطين إلى شوارع لندن للتعبير عن تضامنهم المستمر، حيث حافظت الاحتجاجات، التي كان من المتوقع في البداية أن تنحسر، على زخمها.

استمرت مسيرة اليوم لمدة 25 دقيقة، وهتف حشدًا على طول شارع ريجنت، كان يسير بدءًا من مقر بي بي سي وانتهاءً في وايتهول، هتف البعض "عار عليك" خارج بوابات داونينج ستريت، وأعرب المتظاهرون عن شكاواهم.

أكد كيفن، أحد سكان لندن الذي يحضر كل مسيرة، التزامه باحترام القانون الدولي، قائلاً: "يجب على شخص ما أن يقف ويقول لقد نلنا ما يكفي. نحن بحاجة إلى وقف هذه الإبادة الجماعية الآن".

وعلى الرغم من استمرار المظاهرات، لا يوجد تغيير واضح في السياسة أو صدى لمطالب المتظاهرين بوقف إطلاق النار. ويعتقد كيفن أن الحكومة تخفف من موقفها خلف الكواليس بسبب الانتخابات المقبلة.

لم يكن الغضب الذي تم التعبير عنه موجهًا فقط إلى ريشي سوناك وحكومته. وانتقد ليزلي وجيل، القادمان من ديفون، زعيم المعارضة كير ستارمر. ارتدت جيل ملصقًا على جبهتها كتب عليه "فقط أوقفوا ستارمر"، معربة عن عدم رضاها عن تحالف ستارمر مع الحكومة.

وفي حين أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال ديناميكياً، مع الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على أهداف مرتبطة بإيران، ظلت مطالب المتظاهرين ثابتة منذ مسيرات أكتوبر. ويعتقدون أن إنهاء الحرب في غزة أمر بالغ الأهمية لحل الصراع الإقليمي الأوسع.

وقد وصف المتظاهرون الرد على الهجوم الأمريكي الأخير بأنه "غير ضروري" و"غير عادي" و"مروع". ووصفه جيل بأنه "غير متناسب"، ونسبه إلى "رجل مجنون" في البيت الأبيض. وشككت في الطبيعة الانتقائية للانتقام، نظرا لعدم اتخاذ إجراءات ضد الضحايا الأمريكيين في غزة.