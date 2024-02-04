على خطي سامسونج.. وان بلس تزود هذه الهواتف بمزايا الذكاء الاصطناعي

طرحت شركة وان بلس OnePlus، تحديثات البرامج لجهازي OnePlus 11 وOnePlus 12 في الصين، والتي توفر ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكلا الهاتفين الذكيين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي تحديث OnePlus 11 و OnePlus 12 على إصدار البرنامج الثابت PJD110_14.0.0.405(CN01) وPHB110_14.0.0.403(CN01)، يقدم كلاهما ملخص الكتابة بالذكاء الاصطناعي، وأداة تحرير الصور وملخصات المقالات إلى جانب برنمج الاجتماعات Breeno Touch.



وبالإضافة إلى ذلك، تضيف التحديثات إذن "حركة الجهاز وتوجيهه" إلى إعدادات هاتف OnePlus 11 و12، وتسمح للمستخدمين بفتح الهواتف باستخدام ماسح ضوئي لبصمات الأصابع دون تنبيه الشاشة.

ويمكن للمستخدمين أيضا التحكم في موسيقى QQ على شاشة Always-On Display، وأصبح لديهم الآن خيار عرض مؤشر تسجيل الشاشة في شريط الحالة أو نافذة عائمة.

ويعمل تحديث OnePlus 12 أيضا على تحسين استقرار وتوافق شبكة Bluetooth وتقنية المدي القريب NFC وشبكة WLAN بالهاتف مع إصلاح مشكلة إشارات الشبكة في الأماكن التي تشبه مترو الأنفاق.

مواصفات وان بلس OnePlus 12

وإلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستجعله منافسا قويا لهواتف سامسونج، يتميز هاتف وان بلس الرائد الجديد OnePlus 12، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.82 بوصة بدقة QHD + تبلغ 1440 × 3168 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، ويعمل بواجهة وان بلس OxygenOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وجاء OnePlus 12 بكاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 ميجابكسل+ 48 ميجابكسل + 64 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، ويحزم الهاتف بطاربة بقوة 5400 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 100 وات.

ويتوفر هاتف OnePlus 12 للبيع مقابل سعر يبدأ من 800 دولار (أي ما يعادل 24.724 جنيها مصريا).