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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص جدا.. وان بلس تطرح إيربودز بميزة إلغاء الضوضاء

OnePlus Buds 3
OnePlus Buds 3

قدمت شركة وان بلس OnePlus، إلى جانب الإطلاق العالمي لهاتفي OnePlus 12 وOnePlus 12R، سماعات OnePlus Buds 3 المزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تباع سماعات وان بلس اللاسلكية OnePluds Buds 3، في الهند وأمريكا الشمالية وأوروبا بسعر 100 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري) في خيارات اللون الرمادي والأزرق.

 

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مواصفات سماعة وان بلس OnePluds Buds 3

تتميز سماعات OnePluds Buds بتصميم ثنائي المحرك، وتوفر إلغاءًا نشطًا للضوضاء يصل إلى 49 ديسيبل، والذي يعتمد على نظام تقليل ضوضاء المكالمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI من خلال ثلاثة ميكروفونات لالتقاط الصوت، فهو يساعد على التخلص من ضوضاء الخلفية المحيطة عند الاستماع إلى الأغاني المفضلة دون أي انقطاع.

OnePlus Buds 3

وتوفر سماعات OnePlus Buds 3 مستويات عالية من الوضوح وصوت جهير عميق ورنان، باتباع تصميم Buds 2 Pro، تقدم Buds 3 مظهرا لامعا مقارنة بالطراز السابق.

وبفضل دعم برنامج الترميز LHDC 5.0 Hi-Res، والذي يوفر معدل أخذ عينات يبلغ 96 كيلو هرتز، توفر سماعة وان بلس نقلا صوتيا عالي الدقة، كم توفر سرعة لاسلكية تبلغ 1 ميجابت في الثانية، ولاتصال سلس وتجربة خالية من المتاعب تدعم OnePlus Buds 3 تقنية Bluetooth 5.3.

وتعمل سماعات Buds 3 على الارتقاء بتجربة الألعاب لأنها توفر مؤثرات صوتية مخصصة للعبة، وتوسيعا جديدا لمجال الصوت، وتأثيرات صوتية مكانية ثلاثية الأبعاد، مع زمن استجابة يبلغ 94 مللي ثانية، تضمن سماعات Buds 3 تقديم صوت دقيق وواضح.

وتتميز سماعة OnePlus Buds 3 بعمر بطارية يصل لـ 44 ساعة من الاستخدام دون تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الشحن السريع لمدة 10 دقائق، حوالي 7 ساعات من تشغيل الموسيقى دون انقطاع.

وتحتوي كل سماعة أذن على بطاريات بسعة 58 مللي أمبير، وتشتمل علبة الشحن على بطارية بسعة 520 مللي أمبير، كما تتميز OnePlus Buds 3 بدعم تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء.

OnePlus Buds 3
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