الأسعار هتنزل جامد.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف الموعد

كشف الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل جديدة تتعلق بـ ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن هناك زيادة متوقعة في أسعار الأعلاف، مضيفا أن التجار هم من يسعِّرُون الدواجن وهم حلقة الوصل بين المزارع والبائع.

وأضاف الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 140 جنيها، متوقعا انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوع المقبل؛ نتيجة لانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، بقولِه “أسعار اللحوم والدواجن هتنزل جامد الأسبوع المقبل”.