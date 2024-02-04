عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسعار هتنزل جامد.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف الموعد

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل جديدة تتعلق بـ ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.

txt

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن هناك زيادة متوقعة في أسعار الأعلاف، مضيفا أن التجار هم من يسعِّرُون الدواجن وهم حلقة الوصل بين المزارع والبائع.

وأضاف الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 140 جنيها، متوقعا انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوع المقبل؛ نتيجة لانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، بقولِه “أسعار اللحوم والدواجن هتنزل جامد الأسبوع المقبل”.

الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن أسعار الأعلاف أزمة الأعلاف أسعار اللحوم والدواجن أسعار الدواجن في الأسواق أسعار الدواج اسعار الدواجن اسعار اللحوم الدواجن في الاسواق الدولار الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إعدام الكتاكيت السوق السوداء الدولار في السوق السوداء سعر الدولار سعر الدولار في السوق السوداء سعر كرتونة البيض كرتونة البيض كتاكيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أطنان مفروم دواجن غير صالح للاستخدام الآدمي بالقليوبية

ترشيحاتنا

بعد إقالة فيتوريا.. قرار عاجل من الجبلاية بشأن المدير الفني للاتحاد

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

مدرب مصري خليفة لـ فيتوريا .. من هو؟

لو بالمعاش.. كيفية الحصول على قرض بنك ناصر لشراء سيارة

بعد مصر والأردن.. وزير خارجية فرنسا يزور إسرائيل والضفة الغربية غدا

6 أطنان بانجو و10 أفدنة أفيون.. الداخلية تداهم أخطر مزرعة مخدرات بأسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

اليابان.. تلميذة تنهي حياة زميلتها بطريقة بشعة والسبب صادم

فيديو

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ