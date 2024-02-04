بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل نار أسعار الدواجن

ارتفاع غي أسعار الدواجن والشعبة تكشف الأسباب

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل ارتفاع اسعار الدواجن، حيث أكد رئيس شعبة الدواجن وجود مشكلة خطيرة تواجه الثروة الحيوانية بمصر، و بعض المربيين يعدمون الكتاكيت بسبب قلة الأعلاف,

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك مشكلة خطيرة تواجه الثروة الداجنة بمصر، لانه في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، بدأت مشكلة عدم وفرة مستلزمات الإنتاج للثروة الداجنة مشيرا الي أن المشكلة بدأت عندما كان يتم إعدام الكتاكيت، لعدم وفرة الأعلاف في هذه الفترة.

وأكد أن المشكلة الآن، ليست في وفرة مستلزمات الإنتاج فقط، ولكن هناك مشكلات أخرى منها نقص اللقاحات وهناك مشكلات كثيرة في هذا الأمر ومنها عدم وفرة السولار حتى يتمكن أصحاب المزارع في تدفئة المزارع مشيرا الي أن أصحاب المزارع يتم القبض عليهم، بعد الحصول على كميات من السولار، ويسير بها في الشارع، من أجل تشغيل أجهزة التدفئة لحماية الدواجن من الموت بسبب الجو البارد.