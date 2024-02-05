خبير اقتصادي يكشف أسباب انهيار الدولار في السوق الموازية

قال الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي، إن الدولار في السوق السوداء أصبح سلعة تُباع وتشترى، والسلع يحدد سعرها وفق العرض والطلب، وهما العنصران المتحددان في تحديد سعر أي سلعة، لافتا إلى أن سعر الدولار ارتفع في السوق السوداء خلال الأيام الماضية؛ نتيجة رسائل الحكومة بأن الدولة لا يوجد بها دولارات، والموقف صعب للغاية، وهو ما استغله تجار السوق السوداء.

ملف رأس الحكمة ضرب السوق السوداء بقوة

وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن تجار السوق الموازية حينما سافر أحد المسؤولين إلى أمريكا من أجل الضغط على صندوق النقد الدولي؛ أعطى انطباعا للمضاربين بأن الدولة ليس لديها دولارات، وبدأ تجار السوق السوداء، محاولات، من أجل رفع السعر والتحكم فيه.

وأشار إلى أن وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر؛ أعطى إشارة إلى إمكانية تخفيض قيمة الجنيه، مما أدى إلى رفع الدولار بشكل غير مبرر، ولكن استثمارات مدينة رأس الحكمة، وضخ دولارات على دفعات للدولة المصرية؛ أدى إلى ضرب السعر في السوق السوداء.

ونوه بأن السوق السوداء لم يصبح عليه طلبات في الوقت الحالي، والتجار انكشفوا أمام الجميع؛ بعد توفر الدولار لدى الدولة المصرية، وبالتالي بعد قلة الطلب وزيادة المعروض؛ ينخفض السعر، وهو ما حدث في السوق الموازية.