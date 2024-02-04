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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزل 15 جنيه مرة واحدة.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن سعر الدولار

الدولار
الدولار

شنت الإعلامية عزة مصطفى، هجوما حادا على التجار الذين تسببوا في أزمة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية، وغيرها من الدواجن واللحوم والبيض، وسوق الدولار السوداء.

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الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

وقالت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن :"هو لازم يعني كل تاجر يقف على دماغه رقيب؛ علشان يلتزم ومايستغلش الناس؟ ومايخزنش البضاعة؟".

وأضافت عزة مصطفى، أن سعر الدولار شهد تراجعًا خلال الأيام الماضية بنحو 15 جنيهًا في السوق السوداء، مقارنة بسعره الرسمي داخل البنك المركزي المصري، ورغم ذلك، فالتجار مستمرون في رفع الأسعار، التجار بيرفعوا الأسعار كل ساعة مش كل يوم.
 

الدولار نزل النهاردة 15 جنيه في السوق السوداء

واصلت مقدمة برنامج صالة التحرير، حديثها، قائلة: “الدولار نزل النهاردة 15 جنيه في السوق السوداء، والأسعار مكملة في الزيادة، وكيلو اللحمة تجاوز الـ 420 جنيها، وكيلو الفراخ وصل إلى 110 جنيهات، والأرز النهاردة وصل إلى 40 جنيها، والكمون يُباع في الأسواق حاليًا بـ 500 جنيه”.

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