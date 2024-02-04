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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"إيسترن كومباني" تحقق 54% نموا في الإيرادات خلال الربع الثاني من 2023

الشركة الشرقية إيسترن
الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت الشركة إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الربع السابق له بنسبة نمو 54%، وبلغ مجمل الربح 1.8 مليار جنيه مقابل 975 مليون جنيه بنسبة نمو 83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 58% خلال فترة المقارنة.

وجاء النمو في إيرادات الشركة الشرقية خلال الربع الثاني المنتهي في ديسمبر 2023 بنسبة 54% على أساس ربع سنوي، نتيجة الزيادة في أحجام مبيعات قطاع السجائر المحلية بنسبة 48%، على أساس ربع سنوي تمثل نسبة 94% من إجمالي الإيرادات، وكذلك زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية بنسبة 62% على أساس ربع سنوي.

وعلى مستوى أداء الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، حققت الشركة إيرادات بلغت 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023، وبلغ مجمل الربح 2.7 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.9 مليار جنيه، وزاد هامش صافي الربح من 35% إلى 37%.

ووافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على زيادة رأس المال المرخص به إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 2.230 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه باستخدام جزء من رصيد الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من رصيد الاحتياطيات بالقوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر عام 2023 لانتفاء الغرض منها، واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر ليصبح 3 مليارات جنيه عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح قدامى المساهمين بواقع 0.3453 سهم لكل سهم.

وفي هذا الصدد وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على عمل الدراسات اللازمة، في ضوء أحكام المادتين 48، 48 مكرر المنظمة لهذا الشأن بخصوص زيادة رأس المال المصدر إلى 3 مليارات جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص به خلال 24 شهرًا من تاريخ التأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية، وتفويض مجلس الإدارة في اتحاذ كل ما يلزم لتنفيذ تلك الزيادة، مع تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة.

كما وافق مجلس الإدارة على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة الشرقية لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التبغية وغير التبغية، وكذلك الموافقة على الحصول على تسهيلات ائتمانية في صورة خطابات ضمان لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.

في سياق متصل وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على تعيين حسين سعد زغلول ليحل محل الراحل محمد جمال محرم، بصفته التالي في عدد الأصوات بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، وفقًا لنص المادة 85 من قانون 159 لسنة 1981 ليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بالشركة لدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للتصديق، واعتماد البنود .
 

نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"


الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

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