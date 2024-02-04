نتنياهو: إسرائيل لن تقبل بصفقة لإطلاق سراح الرهائن «بأي ثمن»

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تقبل بصفقة لإطلاق سراح الرهائن بأي ثمن، وذلك وسط مخاوف من حدوث انقسام داخل الحكومة اليمينية في البلاد بشأن مفاوضات الرهائن.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء: "لن نوافق على كل صفقة، وليس بأي ثمن"، مشيرا إلى استمرار الجهود لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي حذر من "صفقة متهورة"، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى تفكيك الحكومة.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أعرب بن جفير عن دعمه للرئيس السابق دونالد ترامب، واقترح ردًا أمريكيًا مختلفًا تحت قيادته.

ورفض نتنياهو، دون مخاطبة بن جفير بشكل مباشر، هذه الفكرة، مشيرًا إلى أنه لا يحتاج إلى مساعدة في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع حماية المصالح الوطنية.