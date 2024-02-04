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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير رقمي محذرًا من الذكاء الصناعي: "عارفك أكثر من نفسك"

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

 قال المهندس رامي المليجي، مستشار الإعلامي الرقمي، إن  مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر نفسيًا على المواطن، فهي قادرة على زيادة كآبة الناس، أو تعديل الحالة المزاجية، مشيرًا إلى أن منصات مواقع التواصل تجمع بيانات كبيرة حول المستخدمين، للاستفادة من هذه البيانات من خلال العديد من الوسائل.

الذكاء الاصطناعي قادر على توقع الأفعال 

وتابع "المليجي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  مساء الأحد، أن الذكاء الصناعي من خلال جمعه بيانات كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعي حول المستخدمين، يكون قادر على توقع أفعالهم ، واستنساخ المقالات، أو الكتابة بأسلوب كاتب معين، ولكن ذلك فهو ليس دقيقًا حتى هذه اللحظة، معقبًا: "الذكاء الصناعي قادر على قراءة سلوك المستخدمين، وتقليدهم، واستنساخ أفكارهم، الذكاء الصناعي عارفك أكتر من نفسك، لديه معلومات كبيرة حولك، من خلال تحليل أفعالك وأفكار القديمة".

 ولفت إلى أن الجيل الجديد من الذكاء الصناعي هو الموجود خلال الفترة الحالية، حيث يقوم هذا الذكاء من خلال  كتابة بعض الخطابات والمقالات وفقًا لما يريده المستخدم، وهذا الامر أدى لانبهار الكثير.

الذكاء الاصطناعي الوسائل نشأت الديهي مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي الرقمي مستشار الإعلامي الرقمي

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