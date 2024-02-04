نشأت الديهي يزف بشرى سارة حول أسعار السلع قبل شهر رمضان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار السلع سواء الأرز أو السكر، لأن ارتفاع الأسعار كان مرتبطًا خلال الفترة السابقة بالدولار، حيث قام العديد من التجار بتخزين الكثير من السلع طمعًا في ارتفاع الأسعار.

نشأت الديهي: مصر لديها سلع كثيرة بدون استثناء

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر تحتوي على كل السلع بدون استثناء، ولن تحدث أزمة، خاصة خلال شهر رمضان ، معقبًا: "كل السلع متوفرة، ومش عايزين نخاف، مصر لديها مخزون من السلع الرئيسية بصورة أكبر من المعدل العالمي".

وتابع أن الشعب المصري عليه أن لا يخشى من الغد، خاصة وأن الدولة تعمل بصورة كبيرة على ضبط الأسعار، معقبًا: "إن شاء الله هذا الوطن لن يسقط، هذه الأمة لن تُضار، الشعب المصري طيب وصبور ومتحضر ويعي جيدًا الخير والشر".

وأشار إلى أنه لا يدافع عن الحكومة، ولكنه يدافع عن الوطن والتاريخ والجغرافية والمستقبل، وعلى كل ما يعتقد أنه صواب، منوها بأن أسوأ شيء هي محاولة خلق حالة من اليأس وخفض الروح المعنوية للأمة.

وردًا على الشائعات حول بيع البلد بعد الحديث على بيع منطقة رأس الحكمة، قال "الديهي": "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ليس بيعًا، هذا الأمر خاطئ، العالم أجمع يعمل بهذا الشكل، والاستثمار والاقتصاد ليس له جنسية أو دين".