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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح الإسكندرية للأدوية تقترب من 138 مليون جنيه خلال 6 أشهر

الإسكندرية للأدوية
الإسكندرية للأدوية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة  للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها  بنسبة 89% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي 2023-2024.

أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل  صافي ربح بلغ 137.82 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 72.95 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية خلال الستة أشهر لتسجل نحو 999.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 783.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 108.16 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 54.94 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الخمسة أشهر لتسجل نحو 809.98 مليون جنيه، مقابل 628.24 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية 

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

 

الاسكندرية للأدوية صافى ربح ايرادات وزارة قطاع الاعمال العام الصناعات الكيماوية

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