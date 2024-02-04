أستاذ علوم سياسية: تصريحات نتنياهو بخصوص القضاء على قدرات حماس كاذبة

أكد الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة أن تصريحات نتنياهو بخصوص الحرب والقضاء على ١٧ كتيبة من حماس هي حرب نفسية وأغلبها تصريحات كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

وأوضح "مخيمر"، في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج “مصر جديدة” الذي يذاع على قناة “etc”، أن الداخل الإسرائيلي يعلم أن المتحدث العسكري باسم الجيش الاسرائيلي يكذب وأن نتنياهو يكذب بخصوص القضاء على قدرات حماس، مشيراً إلى أن الاشتباكات في شمال قطاع غزة مستمرة وأن عشرات الرشقات الصاروخية أطلقت من غزة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن الفلسطينيين يتمنون أن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية بين فتح وحماس وترتيب البيت الداخلي وخاصة في ظل هذه الأوضاع الراهنة.