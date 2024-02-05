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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية للشباب في تخصصات مختلفة.. تعرف على الشروط

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة الشباب عن الوظائف الخالية التي اعلنتها وزارة الشباب والرياضة بتوفير الكثير من الوظائف بشركات القطاع الخاص للشباب في محافظات الجمهورية المختلفة.

وتُعلن الوزارة باستمرار عن العديد من الوظائف الخالية للشباب الباحثين عن فرص العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وذلك تماشيًا منها مع خطة الدولة لمواجهة البطالة بين تلك الفئة من المواطنين.

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وظائف خالية بمحافظة القاهرة والجيزة.. قدم الآن

توفر شركة «إيلانو» فرص وظائف خالية للعمل في وادي النطرون طريق إسكندرية الصحراوي الكيلو 94، إذ تتمثل التخصصات المطلوبة كل من الآتي:

 

فني باليتيزر.

فني نفخ.

فني فيلر.

 فني ليبل.

فني وحدات مساعدة.

فني صيانة ميكانيكية.

فني صيانة كهربائية.

فني وحدات مساعدة.

فني كرتون.

شروط الوظائف الخالية بالشركة

 

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 37 سنة.

- يشترط الخبرة من 5 إلى 7 سنين في مجال المياة أو المشروبات أو الزيوت.

 

مميزات الوظائف الخالية
وفي حال القبول بفرص الوظائف الخالية، سيحصل على المتقدمين على عددًا من المميزات التي تأتي على النحو التالي:

- تأمين طبي واجتماعي.

- توفير مواصلات للمنوفية والسادات.

- وجبة يوميًا تحتوي على بروتين.

- رواتب مجزية.

- سكن للمغتربين.

 

وظائف خالية للشباب قدم الان

وظائف خالية في «ألبان زاهر»
أوضحت الوزارة أن «ألبان زاهر» توفر فرص وظائف خالية للعمل في كل من:-

مصر الجديدة 

مدينة نصر 

مدينتي 

جاردنيا مول

المقطم 

المعادي 

التجمع

 وذلك في التخصصات التالية:

 

مراقب كاميرات.

مراقب أمن.

شيف أجبان.

 شيف جزارة.

بائع عطارة.

شروط الوظائف الخالية


وذكرت وزارة الشباب والرياضة أن الاشتراطات الواجب توافرها في الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، تضمن الآتي:

- جميع المؤهلات و بدون.

- الحد الأقصى للسن 45 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

- خبرة وبدون.

مميزات الوظائف الخالية
ويحصل المقبولين بفرص الوظائف الخالية على عددًا من الحقوق والتي تشمل كل من التالي:

- مرتب مجزى – إضافي.

- تأمين اجتماعي وصحي.

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