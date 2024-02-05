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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر يوم.. التقديم على وظائف الكهرباء 2024 | اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أرشيفية
أرشيفية

تواصل شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، اليوم الاثنين، تلقى آخر  طلبات الراغبين في شغل وظائف الكهرباء 2024،  المُعلن عنها فى الإعلان رقم 1 لسنة 2024، وهى (رئيس قطاع التدريب- رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني).


المستندات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

للتقديم على وظائف الكهرباء 2024 ، يحصل المتقدم على نموذج طلب شغل الوظيفة المعد لذلك، والمتضمن البيانات الموضحة،  من خلال قطاع الشئون الإدارية والأفراد، ويقدم فيه المستندات المطلوبة  وهي..

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1- بيان بحالته الوظيفية مُعتمدًا من جهة عمله (بالنسبة للعاملين من خارج الشركة)

2- تقديم إسهاماته في الجهة التي عمل بها مؤيدًا بالمستندات.

3- بيان عن أبرز إنجازات وأيضًا اقتراحات تطوير العمل بالوحدة المتقدم لها بطلب شغل الوظيفة.

4- تقدم الطلبات سالفة الذكر من أصل وصورة على أن يراعى إعداده على الحاسب الآلي.

5- تقدم الطلبات باليد لقطاع الشؤون الإدارية والأفراد، برئاسة الشركة، مرفق بها 2 صورة بطاقة شخصية سارية العمل حتى تاريخه، وصور شخصية.

- لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد.

 

شروط التقديم لوظائف الكهرباء 2024

أعلنت شركة المحطات المائية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الكهرباء، وهى:

1- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.

2- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.

3- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل.

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