عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر فرصة.. مد فترة التقديم في وظائف البريد 2024

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مد فترة التقديم في  مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

ووفقا لما اعلنه الجهاز تم مد التقدي إلي ١٥ فبراير بعد أن كان سينتهي ٣١ من يناير الماضي.

 ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

txt

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

txt

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه اليوم

ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي اللتنظيم والادارة، تضمن الإعلان حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين، منهم عدد (19) في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة وعدد (861) في وظيفة اخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء وعدد( 20) في وظيفة محام ، وذلك بالدرجة الثالثة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف الهيئة القومية للبريد 2024

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد) على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.

8. أن يكون المتقدم لوظائف اخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب. 

9. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

10. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

11. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

12. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

13. أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

14. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وظائف البريد 2024

ويجب أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي: 

1. صورة شخصية للمتقدم .

2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي .

5. المؤهل الأعلى إن وجد .

6. كارنية القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام .

7. كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس .   

8. الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث .

9. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة) . 

10. إيصال الإيداع البنكي .

وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg))، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار اليها مثال (عدم أدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب. 

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.

- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى لك الإستعلام عن نتيجة المسابقة.

- جميع الشروط الواردة بالإعلان على مسئولية الجهة الطالبة .

 


 

وظيفة وظائف وظائف البريد وظائف البريد 2024 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة القومية للبريد بوابة الوظائف الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه اليوم

بشرى سارة.. مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة القادمة

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني لريادة الأعمال والابتكار

إلى ليبيا|مصر تصدر وقودا وزيوتا بقيمة 123 مليون دولار في 11 شهرا

الإحصاء : 48% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا

ترشيحاتنا

وزير الزراعة يستجيب للنائب طارق عبد العزيز ويوافق علي محطات تصدير بالدقهلية

جيش الاحتلال يعتقل نحو 3000 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

آخر فرصة.. مد فترة التقديم في وظائف البريد 2024

وزير خارجية فرنسا: نرفض تهجير سكان غزة والوضع مأساوي والاحتياجات ملحة

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

بطاقتك في دقائق.. نشر 4 سيارات «أحوال إكسبريس» بالقاهرة والجيزة| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

الحزن يسيطر على تارا عماد في جنازة والدتها .. ونجوم الفن يدعمونها

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ