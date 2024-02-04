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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب الهبوط خلال تعاملات اليوم الاحد في السوق المحلي بقوة وبشكل مفاجيء خلال تعاملات الأسبوع الجاري. 

وأمس السبت، هبطت أسعار الذهب في مصر باكثر من 400 جنيها نتيجة تراجع سعر  الدولار في السوق الموازية .

وعالميا سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي هو الأول بعد أسبوعين من الهبوط، وذلك على الرغم من تقلص مكاسب الذهب خلال تداولات الأمس بعد صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي بأفضل من المتوقع مما دفع أسعار الذهب إلى التراجع.

 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم   28400 شراء بتراجع بلغ  4 آلاف جنيه  مقارنة بـ أسعار الذهب نهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

سعر الذهب عالميا 

وأمس السبت  ارتفعت الأوقية إلى مستوى 2039 دولارًا. 

 

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سعر الذهب في مصر 

سجل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3550 جنيه بعد أن كان يتداول فوق مستوى ال 4000 جنيه الأسبوع الماضي.


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3043 جنيه للشراء 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3550 للبيع و 3475 للشراء 

سعر الذهب عيار 22

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 3750 بيع 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  4075  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم   28400 شراء 

الذهب اليوم

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وطالبت الشعبة بجموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

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