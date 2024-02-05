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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

فاطمة الصفي
فاطمة الصفي

أثارت الفنانة فاطمة الصفي جدلاً كبيراً، بسبب أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت خلاله متعبة للغاية وتمتلك نحافة زائدة، مما عرضها لمزيد من الانتقادات من الجمهور، بعد نشرها لفيديو على انستجرام، يظهر بشكل واضح خسارتها الكبيرة للوزن.

وبعد مرور فترة، ظهرت الفنانة الكويتية على سناب شات بوجه نحيف ومتعب، مما أثار قلق الجمهور من حالتها الصحية، متسائلين عن سبب نحافتها المفرطة ومطالبتها بعودة نشاطها السابق وملامحها وجمالها المفعم بالحياة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو ، حيث جاءت أحد التعليقات : “أحس نحفها مرضي مو طبيعي”.

وجاء تعليق آخر : ” كانت تجنن ليش النحف هذا”.

أشارت فاطمة الصفي إلى أنها خسرت الكثير من الوزن من خلال ممارسة الرياضة، ولكن دون الخضوع لعمليات تكميم.

وسبق أن قالت فاطمة الصافي إنها خضعت منذ سنوات طويلة لعملية جراحية لإنقاص الوزن، وأخبرها الطبيب بضرورة ممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي صحي.


فاطمة الصفي :

حاصلة على شهادة في التمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية».

وقامت بإخراج عدد كبير من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية.

وكانت أول مشاركة لها في مسلسل تلفزيوني مع الفنانة حياة الفهد في مسلسل ” الخراز” خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح كانت في مسلسل ” فضة قلبها أبيض”.

تزوجت من زميلها بالمعهد المخرج سامي بلال، وقد انفصلا بعد زواج استمر خمس سنوات.

فاطمة الصفي

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