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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

جواهر الكويتية
جواهر الكويتية

أعلن أصدقاء الفنانة الكويتية جواهر عن وفاتها بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث عانت فى الفترة الأخيرة من تطورات وضعها الصحي إلى أن وفاتها المنية صباح اليوم.

وكانت الفنانة الكويتية جواهر قد سافرت فى رحلة علاج بلندن منذ عدة أشهر وعادت مؤخرا إلى مستشفى جابر بالكويت، إلا أن حالتها اتأخرت كثيرا إلى أن أعلن الدكتور المعالج لها صباح اليوم عن وفاتها متأثرة بإصابتها بالسرطان.

 

توقف العلاج للفنانة جواهر 

وقد أعلنت الإعلامية مى العيدان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة : عائلة الفنانة جواهر وأبنائها يعلنون عن طريق سنابها بأنه تم إيقاف علاج السرطان عن جواهر بالوقت الذي هي في أمس الحاجة ويطلبون لها الدعاء ويصرحون أنها الآن تحت رحمة رب العالمين.

 

جواهر ومرض السرطان 

وكانت الفنانة جواهر كشفت تعرضها لنزيف حاد، خلال خضوعها لعملية جراحية خطيرة في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.

 

وقالت في منشور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله".

وأضافت: "ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب".

الفنانة الكويتية جواهر مرض السرطان جواهر

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وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

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