بعد قيادة المنتخب.. وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة إلى حسام حسن

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نتمنى بكل تحضر أن نوجه الشكر للمدير الفني، وحدث ما حدث، ونحن يجب أن يكون لدينا طلاقة للتحدث، وكل مدير فني في أي لعبة تقييم أدائنا له ليس عيبا.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن دور الوزارة هو المتابعة الجيدة، وسرعة اتخاذ القرار أمر مهم للغاية، مؤكدا أنه لجينا حرص على تصحيح المسار بشكل دائم.

نتمنى التوفيق له

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن كرة القدم مزاج عام عند المصريين، و، قرار اليوم الخاص بالجهاز الفني للمنتخب الوطني نتمنى التوفيق له بقيادة العميد حسام حسن.