أخبار الفن| أحزان محمد منير.. وفاة صاحب شبابيك.. صدمة منى زكى.. صور جديدة لأحدث عريس بالوسط الفنى

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

إيرادات الأفلام.. فرحة نور النبوي وصدمة منى زكي ومحمد إمام والعوضي

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الإسكندراني و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام “الحريفة، وعصابة عظيمة، وأنا وابن خالتى، والرحلة 404، وعادل مش عادل”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس، الثلاثاء، حيث بلغت قيمتها 2.897.072 جنيها.

صور جديدة من حفل زفاف الفنان أحمد عبد الحميد.. تفاصيل

نشر الفنان أحمد عبد الحميد مجموعة من الصور لحفل زفافه وعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى حنين هلال.

وحضر عقد القران والزفاف عدد من الفنانين مثل مصطفى خاطر ويوسف عمر.

وفاة الشاعر مجدى نجيب.. اعرف علاقته بالكينج والعندليب وفايزة أحمد

أعلن الفنان شريف إدريس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن رحيل الشاعر مجدى نجيب.

وكتب شريف إدريس: وداعًا الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك دي عنيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك.

أحزان محمد منير فى 18 يوما.. ودع شقيقته واثنين من رفقاء دربه

يبدو أن الكينج محمد منير يعيش هذه الفترة أصعب أيام حياته، حيث فارق عددا من محبيه وأقاربه على مدار 18 يوما، وبدأ العام الجديد برحيل شقيقته فى 20 يناير وحتى رحيل رفيق الدرب مجدى نجيب، صاحب أغنية “شبابيك”.

دخل السجن في عهد جمال عبدالناصر.. معلومات مثيرة عن الشاعر مجدي نجيب

توفى الشاعر الغنائي مجدى نجيب بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية الشهيرة وتعاون مع الكثير من النجوم والمبدعين.

لن أتعاون مع هيفاء وهبي.. تصريحات نارية من عصام كاريكا

أطلق الفنان عصام كاريكا عددا من التصريحات النارية بخصوص تعاونه مع هيفاء وهبى ورأيه فى أغانى محمد رمضان وبرامج المقالب وذلك خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية.

وقال عصام كاريكا: لا أتمنى التعاون مع هيفاء وهبي في عمل فني، مضيفًا أنه إذا صنف الفنان أحمد سعد بنجم مصر الأول سيضره وأرى أن محمد رمضان مؤدٍ وليس مطربا غنائيا.