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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ارتفاع ضغط الدم.. الأعراض والأسباب والعلاج

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم الأساسي أو ارتفاع ضغط الدم الجوهري، هو حالة تتميز بارتفاع طويل الأمد في ضغط الدم في الشرايين، قد لا تكون هناك أعراض واضحة في بداية المرض، ولكن بمرور الوقت يمكن أن تظهر بعض العلامات والأعراض التالية،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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أعراض ارتفاع ضغط الدم 

صداع مستمر.
دوخة وشعور بالدوار.
ضيق التنفس.
تعب غير مبرر.
آلام في الصدر.
ضغط أو انزعاج في الأذنين.
رؤية ضبابية.
دم في البول.

أسباب شائعة لارتفاع ضغط الدم

تعتبر العوامل التالية من الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم:

التاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم.
العمر المتقدم.
السمنة ونقص النشاط البدني.
تناول كميات كبيرة من الملح.
ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون في الدم.
التدخين وتعاطي الكحول.
الإجهاد النفسي المزمن.

علاج ارتفاع ضغط الدم

تختلف خطط العلاج تبعًا للحالة الفردية للمريض ومستوى ارتفاع ضغط الدم، قد يتم توجيه المرضى إلى اتباع نمط حياة صحي يشمل:

اتباع نظام غذائي صحي: ينصح بتناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وتجنب الأطعمة المالحة والدهنية والمعالجة.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: مثل المشي السريع وركوب الدراجة والسباحة، وفقًا لتوصية الطبيب.
تقليل تناول الملح: يجب التقليل من استهلاك الملح لأنه يساهم في ارتفاع ضغط الدم.
الحد من تناول الكحول: تناول الكحول بكميات معتدلة أو التوقف عنه تمامًا.
الإقلاع عن التدخين: يجب التوقف عن التدخين تمامًا، حيث يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الأخرى.

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