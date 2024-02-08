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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ارتفاع الكوليسترول فى الدم.. الأعراض والأسباب والعلاج

الكوليسترول
الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول هو حالة يكون فيها مستوى الكوليسترول في الدم أعلى من المستويات الصحية الموصى بها.

ويعتبر الكوليسترول مركبا دهنيا ضروريا للجسم، ولكن عندما يكون مستواه مرتفعًا بشكل مستمر، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”.

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أعراض ارتفاع الكوليسترول 

غالبًا ما يكون ارتفاع الكوليسترول بدون أعراض واضحة، ويُكتشف عادةً خلال فحص دم منتظم، ومع ذلك، إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعًا لفترة طويلة ولم يتم علاجه، فقد يتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية ويؤدي إلى تضيقها وتصلبها، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أسباب ارتفاع الكوليسترول 

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وتشمل:

العوامل الوراثية: قد يكون ارتفاع الكوليسترول نتيجة للوراثة، حيث يتم توريث القدرة على إنتاج كمية كبيرة من الكوليسترول.

النظام الغذائي: تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، مثل اللحوم الحمراء والدهون المشبعة ومنتجات الألبان العالية الدسم، يمكن أن يزيد من مستوى الكوليسترول في الجسم.

النشاط البدني: الحياة السكونية وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول.

العوامل الصحية: بعض الحالات الصحية مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع مستوى الكوليسترول.

علاج ارتفاع الكوليسترول 

يتضمن علاج ارتفاع الكوليسترول تغييرات في نمط الحياة وفي بعض الحالات العلاج الدوائي. قد تشمل الإجراءات التي يمكن اتباعها:

التغذية الصحية: تناول نظام غذائي صحي يحتوي على كميات مناسبة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية، والحد من تناول الدهون المشبعة والكوليسترول.

ممارسة التمارين الرياضية: ممارسة التمارينالرياضية بانتظام، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجة الهوائية، يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

التخفيض من التدخين: يجب الامتناع عن التدخين، حيث يمكن أن يؤدي التدخين إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار وتضيق الأوعية الدموية.

العلاج الدوائي: في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بتناول أدوية خاصة لخفض مستويات الكوليسترول، مثل الستاتينات أو الفيبرات أو الانتقاليات.

مهم جدًا استشارة الطبيب لتقييم حالتك الصحية وتحديد العلاج المناسب لارتفاع الكوليسترول، يجب أن يتم متابعة مستويات الكوليسترول بانتظام واتباع النصائح الطبية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

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