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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة على التوالي في أذربيجان

صدى البلد

فاز رئيس أذربيجان إلهام علييف، الذي يتولّى السلطة منذ عقدين، بولاية خامسة على التوالي، بعد حصوله على أكثر من 90% من الأصوات، بحسب نتائج رسمية شبه نهائية.

وهذا الفوز الساحق كان متوقعاً في انتخابات مبكرة غابت عنها المعارضة، ونُظّمت بعد أشهر قليلة من الانتصار العسكري الخاطف الذي حقّقته باكو على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناجورنو قره باغ.

وعلييف (62 عاماً) الذي ورث السلطة بعد وفاة والده في 2003، حصل على 92% من الأصوات بحسب نتائج فرز الأصوات في الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظهر باناخوف.

وقال باناخوف خلال مؤتمر صحافي إنّ "الشعب الأذربيجاني انتخب إلهام علييف رئيساً للبلاد". وأضاف أنّ نسبة المشاركة في التصويت بلغت 67,7% من الناخبين.

وفور صدور النتيجة نزل الآلاف من أنصار الرئيس إلى شوارع العاصمة باكو للاحتفال بفوزه.

وفي خطوة ذات دلالات رمزية كبيرة، أدلى علييف وأفراد أسرته بأصواتهم في مركز اقتراع بخانكندي، كبرى مدن إقليم ناجورنو قره باغ.

وهذه أول انتخابات تنظمها أذربيجان في ناجورنو قره باغ منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

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