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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لمواكبة التوسع العمراني الساحلي بتكلفة 315 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يضع حجر الأساس لموزع كهرباء استراتيجي يخدم 9 تقسيمات بالقصير.. ويوجّه بتحرير محاضر للمخالفين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​وضع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حجر الأساس لمشروع إنشاء موزع كهرباء جديد بمدينة القصير، بجهد 22 ك.ف، والذي يستهدف استكمال توصيل الشبكات الخارجية ودعم التغذية الكهربائية المستقرة لعدد ٩ تقسيمات سكنية جديدة بالمدينة تشمل تقسيمات: (علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، الحجاز، الكوثر، الشروق، الحدائق، الفيروز، المثلث، والمنتزه)، بالإضافة إلى مشروعات إنارة عامة لشوارع داخلية بالمدينة، بإجمالي تكلفة  تبلغ ٣١٥ مليون جنيه، تماشياً مع خطة الدولة لتطوير البنية التحتية بالمدن الساحلية ومواجهة التوسعات العمرانية المتلاحقة واستيعاب زيادة الأحمال الحالية والمستقبلية.

​وشارك في الجولة الميدانية لرفع كفاءة قطاع الطاقة، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة القصير، ومدير مكتب المحافظ، كما شهدت الجولة مشاركة النائب جبريل سعد والنائب عبد الله حسن، أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المدينة وتنسيق الجهود المشتركة بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية لخدمة الأهالي.

​وعقب وضع حجر الأساس للموزع الجديد، أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهات مشددة لرئيس المدينة والمسؤولين بسرعة التنسيق الكامل واللحظي مع مسؤولي قطاع الكهرباء بالمحافظة، لتذليل أي عقبات لوجستية أو فنية قد تواجه الشركات المنفذة لشرايين الطاقة الجديدة بالتقسيمات التسعة، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية لضمان انتظام سير الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية دون أي تباطؤ، وضمان استقرار التيار الكهربائي بكافة المناطق المستهدفة، خاصة في ذروة أحمال فصل الصيف.

​وألزم محافظ البحر الأحمر الشركات المنفذة بالجدول الزمني والموعد المحدد سلفاً للانتهاء من كافة مراحل المشروع وبدء التشغيل الفعلي للموزع وشبكات الإنارة العامة، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بأي تقاعس أو تهاون في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية، حيث تمضي الدولة قدماً في تنفيذ خطط طموحة لتطوير قطاعات الطاقة وتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة لجميع المواطنين بمختلف مدن البحر الأحمر وإبراز الهوية الحضارية للمحافظة الساحلية.

وفي لفتة إنسانية وتنفيذية حازمة خلال الجولة الميدانية، تفاعل الدكتور وليد البرقي بشكل فوري مع شكوى تقدم بها أحد المواطنين المتواجدين في الموقع، والتي تضمنت تضرره من وجود أسلاك كهربائية غير مدفونة ومكشوفة في أحد الشوارع مما يمثل خطورة داهمة تندد بحياة المواطنين وسلامة الأطفال؛ وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهات صارمة وعاجلة للجهاز التنفيذي ورئاسة المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتهيئة الموقع فوراً، مع توجيه شركة الكهرباء والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر فورية للمخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات الجسيمة التي تمس أمن المواطن.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

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