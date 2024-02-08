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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عوامل تجنبها فورا .. للحفاظ على صحة الشعر

عوامل تجنبها فورا
عوامل تجنبها فورا .. للحفاظ على صحة الشعر

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ولكن الأغلبية يجهلن هذه العوامل التي تسبب تساقط الشعر .

كشف موقع هيلثي عن عدة عوامل يجب تجنبها للحفاظ على صحة الشعر، إليك بعض العوامل الرئيسية التى تشمل ما يلي :

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عوامل يجب تجنبها للحفاظ على صحة الشعر

التوتر والضغط النفسي: يمكن أن يؤثر التوتر المستمر والضغوط النفسية على صحة الشعر ويسبب تساقطه، حاول تقليل التوتر من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل، والاهتمام بالراحة النفسية والعاطفية.

التعرض المفرط للحرارة: استخدام أدوات تصفيف الشعر ذات درجات حرارة عالية مثل مجففات الشعر ومكواة الشعر وأجهزة تجفيف الشعر بالبخار بشكل متكرر يمكن أن يتلف الشعر ويسبب تساقطه. حاول استخدام درجات حرارة منخفضة وحماية الشعر بواسطة منتجات حماية الحرارة قبل استخدام هذه الأدوات.

المعالجات الكيميائية القاسية: التعامل المفرط مع المواد الكيميائية مثل الصبغات ومواد تنعيم الشعر ومستحضرات التجميل الأخرى يمكن أن يتلف بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقطه. حاول استخدام منتجات طبيعية ومناسبة لنوع شعرك وتجنب التعرض المفرط للمواد الكيميائية القاسية.

التغذية غير المتوازنة: الحصول على تغذية صحية ومتوازنة يلعب دورًا هامًا في صحة الشعر. تأكد من تناول البروتينات، والفيتامينات، والمعادن الضرورية لصحة الشعر. يشمل ذلك الأطعمة مثل السمك، والبيض، والبقوليات، والمكسرات، والفواكه والخضروات.

التعرض المفرط لأشعة الشمس: التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة قد يتلف الشعر وفروة الرأس. حاول حماية فروة رأسك وشعرك باستخدام قبعة أو واقي شمس، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

التدخين: التدخين يؤثر سلبًا على صحة الشعر وقد يزيد من تساقطه. ينصح بالامتناع عن التدخين للحفاظ على صحة الشعر والجسم بشكل عام.

التعامل العنيف مع الشعر: تجنب تصفيف الشعر بقوة أو تمشيطه بقوة فائقة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الشعر وتساقطه. استخدم أدوات التصفيف اللطيفة وابتعد عن التعامل العنيف مع شعرك.

قلة العناية بفروة الرأس: تأكد من الاهتمام بنظافة فروة الرأس وتنظيفها بانتظام. استخدم منتجات مناسبة لنوع فروة رأسك وابتعد عن استخدام المنتجات الكيميائية القاسية التي قد تتسبب في جفاف فروة الرأس وتهيجها.

قلة الترطيب: ترطيب الشعر بشكل منتظم يساهم في صحته ولمعانه، استخدم بلسم مرطب وزيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان لترطيب الشعر ومنع جفافه.

تلوث البيئة: التعرض المستمر للتلوث البيئي قد يؤثر على صحة الشعر، قم بغسل شعرك بانتظام لإزالة الأوساخ والشوائب التي يتعرض لها واحرص على استخدام منتجات حماية الشعر من التلوث.

تجنب هذه العوامل والاهتمام بصحة الشعر بشكل عام سيساعدك في الحفاظ على شعر صحي وجميل.

صحة الشعر عوامل يجب تجنبها للحفاظ على صحة الشعر التعرض المفرط للحرارة التوتر والضغط النفسي تنعيم الشعر بصيلات الشعر

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