القومي للمرأة يختتم فعاليات معسكر «أنا وبابا» بين الأئمة والقساوسة وأبنائهم بالبحيرة

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات معسكر “أنا وبابا” بالتعاون مع مؤسسة “ويل سبرنج” للتنمية الاجتماعية، والذي يجمع لأول مرة بين الأئمة والقساوسة وأبنائهم من سن 7 إلى 11 عاما من محافظة البحيرة، بهدف تعزيز الروابط الأسرية.

وأوضحت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتوعية، أن فعاليات المعسكر الذي امتد على مدار يومين شهدت مشاركة المستهدفين في مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب التبادلية.

وقالت إنه يتم اختيار الأئمة والقساوسة في حملات التوعية التي يطلقها المجلس، كجلسات الدوار وحملات طرق الأبواب وغيرها من لقاءات التوعية.

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