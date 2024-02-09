عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ JMC النصف نقل خلال فبراير 2024

JMC بوردينج
JMC بوردينج

شهدت السيارة "JMC بوردينج" زيادة سعرية هي الأولى من نوعها خلال عام 2024، حيث تراوحت أسعارها بين 137 ألف و167 ألف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ"بيك أب".

السعر الرسمي لـ أرخص سيارة "زيرو" في مصر

أرخص سيارة يابانية موديل 2024 في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

أرخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2018 .. اعرف سعرها

أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

JMC بوردينج

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة JMC بوردينج بعد الزيادات الجديدة بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

JMC بوردينج

مواصفات السيارة JMC بوردينج 

 

دعمت السيارة JMC بوردينج بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 77 حصانا، و172 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7 لتر عندما تخوض السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

JMC بوردينج

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة JMC بوردينج موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى JMC بوردينج بسعر 734.900 جنيه بزيادة إجمالية قدرها 137 ألف جنيه.

الفئة الثانية JMC بوردينج بسعر 794.900 جنيه بزيادة قدرها 162 ألف جنيه.

JMC بوردينج
JMC بوردينج JMC بوردينج سيارة JMC بوردينج الأسعار الرسمية سعر JMC بوردينج سعر JMC بوردينج موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

موضوعات متعلقة

أسعار جديدة لـ شيفروليه الدبابة 2024 .. اعرف بكام

أحدث أسعار سانج يونج توريس 2024 بالسوق المصري

مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا في مصر.. بالأسعار

اشتري إم جي 5 موديل 2020 بأرخص سعر في مصر

كيا سبورتاج 2024 "توب لاين" للبيع بهذا المبلغ

السعر الرسمي لـ أرخص سيارة "زيرو" في مصر

أكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 .. وسعرهم الرسمي الآن

ترشيحاتنا

نكبة أخرى .. الرئاسة الفلسطينية: مخطط نتنياهو بشأن رفح مقدمة لمؤامرة التهجير

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تغييرات في قيادات الجيش الأوكراني بعد 24 ساعة من إقالة زالوزني

رمضان على الأبواب .. هلال شهر شعبان يولد غد

طرد اللاعبين | كلوب يوجّه انتقادا لاذعا لـ الفيفا لسبب صادم

مسائل أمنية حساسة | سارة نتنياهو تتجسس على الحكومة الإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير | علامات على الجلد مؤشر لأمراض خطيرة

بدون لحوم .. طريقة عمل المكمورة بالباذنجان

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل فيتوريا وموعد توقيع حسام حسن.. تفاصيل

صرح مبهر.. نسرين طافش تتغزل في المتحف المصري الكبير| صور

فيديو

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ