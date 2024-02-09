الأسعار الجديدة لـ JMC النصف نقل خلال فبراير 2024

شهدت السيارة "JMC بوردينج" زيادة سعرية هي الأولى من نوعها خلال عام 2024، حيث تراوحت أسعارها بين 137 ألف و167 ألف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ"بيك أب".

JMC بوردينج

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة JMC بوردينج بعد الزيادات الجديدة بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

JMC بوردينج

مواصفات السيارة JMC بوردينج

دعمت السيارة JMC بوردينج بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 77 حصانا، و172 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7 لتر عندما تخوض السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

JMC بوردينج

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة JMC بوردينج موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى JMC بوردينج بسعر 734.900 جنيه بزيادة إجمالية قدرها 137 ألف جنيه.

الفئة الثانية JMC بوردينج بسعر 794.900 جنيه بزيادة قدرها 162 ألف جنيه.