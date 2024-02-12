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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تُنظم رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين لمنطقة بني حسن الأثرية

الطلاب الوافدين يزورون
الطلاب الوافدين يزورون منطقة بنى حسن

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة وبالتعاون مع محافظة المنيا رحلة ترفيهية نيلية لطلاب الجامعة الوافدين لمنطقة بني حسن والتي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل.

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وشارك الفوج الأول من الطلاب، خلال رحلتهم الترفيهية، رئيس جامعة المنيا، والدكتور ايهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، وايمان حمدي، مدير إدارة الوافدين والتعاون الدولي بالجامعة.

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على إتاحة كافة سبل الرعاية لأبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وتوفير البيئة الملائمة لهم للاستمتاع والتميز في دراستهم بالجامعة وببلدهم الثاني مصر.

مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذا الرحلات تأتي ايضًا في إطار توجهات وزارة التعليم العالي بممارسة الجامعات لدورها، ومشاركتها في تشجيع الطلاب غير المصريين على الدراسة بمصر، واستجابة لدعواتها بمبادرة " أدرس في مصر" وتمكين الوافدين من التعرف على  معالم مصر وثقافتها وتاريخها العريق .

كما قدم رئيس الجامعة شكره للمحافظة على تعاونها الهادف، وما سهلته من توفير مراكب سياحية أقلت الطلاب إلى منطقة بني حسن.

واستطرد رئيس الجامعة حديثه مع الطلاب موضحًا لهم أن محافظة المنيا تُعد ثالث أكبر  محافظات مصر التي تتمتع بامتلاكها للآثار التي تحويها على مر العصور التاريخية المتعاقبة عليها، مشيرًا إلى  بني حسن تُوصف بأنه مهدًا للألعاب الأولمبية وعلى جدرانها تتجسد كل الالعاب كان يتم ممارستها قديمًا في هذا المكان.

 وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة الممتعة، مقدمين شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة، واهتمامها بما تقدمه لهم على المستوى التعليمي وعلى مستوى الأنشطة والجوانب الحياتية التي تساعدهم وتشجعهم على مواصلة تميزهم، وتزودهم بالتعرف على ثقافة ومعالم الحضارة المصرية.

إدارة الوافدين بادرة حياة كريمة جامعة المنيا طلاب الوافدين ضمن مبادرة حياة كريمة وزارة التعليم العالى منطقة بنى حسن الاثرية

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