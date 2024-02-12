قومي المرأة بالمنيا يقيم ندوات لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بـ«ملوى وديرمواس»

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الفترة الماضية والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، وإدماجها في خطط الدولة للتنمية.

من جانبها ، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ ندوات لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة خلال ٣ أيام بقرى حياة كريمة حيث شملت الندوات قرى مركز ملوى ( نزلة العرين - العرين القبلي - العرين البحري - البركة - ديروط ام نخلة - المعصرة ) وقرى مركز ديرمواس( الحسايبة - بني عمران - نزلة سعيد - ابو خلقه - دلجا - زعبره )، وتم استهداف ما يقرب من ١٠٠٠ من السيدات والرجال .

كما أضافت أن الندوات تناولت الحديث عن أهمية المشورة قبل الزواج وأهمية الكشف الطبى قبل الزواج والتغذية السليمة للأم والطفل واهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل وتطوره، وتعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن ١٥١١٥و يأتي هذا المشروع ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة .