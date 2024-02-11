لمدة 15 يوما.. تعليم المنيا يعلن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلن حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية وذلك من اليوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري وحتى الأحد المقبل 25 فبراير الجاري لمدة 15 يوما وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن التظلمات تقدم على النحو التالى طلاب إدارات العدوة - مغاغة - بنى مزار يقدمون التظلم بمدرسة بنى مزار الاعداديه بنات التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية بداً من الساعة التاسعة صباحاً.

وطلاب إدارات مطاى - سمالوط - المنيا يقدمون التظلم بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية بدأ من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وطلاب إدارات ابوقرقاص - ملوى - دير مواس يقدمون التظلم بمدرسة ملوى الثانوية الزراعية التابعة لإدارة ملوى التعليمية بدأ من الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار إلى أن ولى الأمر يقوم بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة يريد التظلم فيها الطالب بكل لجنة تظلم.