محافظ المنيا: استمرار حملات النظافة بمحيط المدارس وتمهيد الطرق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين وإزالة الاشغالات بالشوارع الرئيسية خاصة أمام وحول المدارس تزامنا مع بدء الفصل الدراسى الثاني، و في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم .

ونفذت الوحدات المحلية حملات النظافة اليومية بالأحياء، حيث قام مركز مطاى بحملة مكبرة لرفع القمامة من نقاط تجميعها بشوارع المدينة فى حى شرق ، ومنطقة شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة، وتم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينة بشارع التجارة وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثورة ، إلى جانب حي غرب بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان ،كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقة جامع الزاوية والعمراني وشارع الثورة وأمام مدرسة الشعراوي.

وفى مركزى (بنى مزار - المنيا )، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بشوارع المدينة بالفترتين الصباحية والمسائية ، بالإضافة لحملات النظافة بقرى ( أبوجرج - صندفا - بنى على – شلقام - الحسينية)، واستمرت الوحدة المحلية ببنى على بتمهيد الطرق والشوارع، وفى قرية الحسينية تمهيد الطرق بمداخل قرية نزلة الدليل وقرية نزلة عمرو، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة لكشافات أعمدة الإنارة العامة بقرية شلقام، وتواصلت أعمال ترميم الأرصفة بحى شمال و تركيب البلدورات والانترلوك أمام مدرسة الثانوية التجارية بشارع المحكمة بحى شمال المدينة، وفى مركز ومدينة المنيا، تم رفع المخلفات من الطريق العام على ترعة سرى باشا ومن أمام السلخانه ومن نقطه تجمع سيدى بشر بمنطقه السوق بصفط الخمار ومن أمام مجمع المدارس التابعه لدائرة الوحدة المحلية بقريه صفط الخمار ونقلها إلى المقلب العمومى بالظهير الصحراوي.

وواصلت الوحدة المحلية لقرية(تله-البرجايه-دمشير-بني محمد سلطان-صفط الخمار-بني احمد الغربيه) أعمال النظافه لرفع المخلفات والتراكمات من جميع نقاط التجمع .

وفى مركزى ( أبوقرقاص - ديرمواس ) تم تنفيذ حملة مكبرة لتمهيد وتسوية الطرق بقرية بنى موسى ، وفى شوارع مدينة أبوقرقاص تم نقل المخلفات من نقاط التجميع الرئيسية بالشوارع ونقلها للمقلب العمومى ، وفى مركز ديرمواس استمرت حملات النظافة وتمهيد الطرق بقرى ( بني حرام - نزلة البدرمان - دلجا - تل بني عمران ) وتمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية بالقرى.