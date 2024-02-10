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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المنيا: الإعدام شنقا لمتهم بقتل شخص للاستيلاء على دراجته البخارية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا بالحكم علي شخص انهي حياة شخص بغرض سرقة دراجته البخاريه أثناء العمل عليها بمركز مغاغة بالإعدام شنقا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .

صدر الحكم برئاسة المسـتشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب ، وعضوية المستشارين محمد محمد عبد الفتاح وحسين على سيرة وبحضور خالد حسن ابورحاب وكيل النيابة وأمانه سر محسن فكري الشيمي ومحمد مصطفي هارون وخالد محمد عبد الغني.

ترجع أحداث القضية الي يناير 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص مخنوق بمدينة مغاغة وسرقة دراجة البخارية.

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وبتكثيف الإجراءات الأمنية والبحثية تم القبض على المتهم والذي اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن مكان الدراجة البخارية والشخص الذي قام بشرائها منه وتم إحالة المتهم للنيابة العامة .

ومن جانبه أحال المحامي العام لنيابات شمال المنيا المتهم للمحاكمة الجنائية

الأجهزة الأمنية بالمنيا الإعدام شنقا القبض على المتهم مصروفات مغاغة

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