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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للغياب بدون عذر.. إحالة 17 موظفا للتحقيق بوحدة صحية في المنيا

حملات رقابية بالمنيا
حملات رقابية بالمنيا

أحال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا 17  موظف بالوحدة الصحية بصفط الخمار للتحقيق للغياب بدون عذر وترك العمل وتعطيل مصالح المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بضرورة متابعة سير العمل بالوحدات الصحية والإدارات الخدمية التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن التزام العاملين بأماكن العمل والقيام بالمهام المكلفين بها لتقديم خدمة متميزة للمواطن المنياوى .

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وشدد رئيس المركز  على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والحكومية بالمدينة والقرى ومتابعة سير العمل بمختلف الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار بعمل حملة لمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بالقرية والتعرف على المشاكل التي تعوق انتظام العمل بالوحدة وتواجه المواطنين وتم العمل على حل المشاكل التي تواجه المواطنين  .
 

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