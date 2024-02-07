محافظ المنيا يشارك في احتفال الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفولي

شارك اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، فى احتفال مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، عقب أداء صلاة المغرب بمسجد سيدي أحمد الفولي، بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء هشام رشاد نائب مدير أمن المنيا والمقدم حازم السيد المستشار العسكرى للمحافظة وفضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، إلى جانب كلمة وكيل وزارة الأوقاف تناول خلالها الدروس المستفادة من المعجزة الإلهية التى كرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى رحلة الإسراء والمعراج ، وأهمية الصبر و التمسك بصحيح العقيدة والإيمان الراسخ في تجاوز الصعاب و المحن وانه السبيل الوحيد والصراط المستقيم نحو ما يصبو إليه كل مؤمن ،أسوة وقدوة بالرسول الكريم .

وفى نهاية الاحتفال، قدم المحافظ التهانى لأهالي المنيا والشعب المصري بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يعم الأمن والأمان علي مصر والأمتين العربية والإسلامية .