عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشارك في احتفال الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفولي

محافظ المنيا يشارك
محافظ المنيا يشارك الأوقاف الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

شارك اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، فى احتفال مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، عقب أداء صلاة المغرب بمسجد سيدي أحمد الفولي، بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ  واللواء هشام رشاد نائب مدير أمن المنيا والمقدم حازم السيد المستشار العسكرى للمحافظة وفضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

 

 

حياة كريمة تهدى محافظ المنيا درعها تقديرا لدعمه لمشروعات المبادرة الرئاسية

صحة المنيا: تحرير 430 محضرا خلال حملات تفتيشية ورقابية

 

 

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، إلى جانب كلمة وكيل وزارة الأوقاف تناول خلالها  الدروس المستفادة من المعجزة الإلهية التى كرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى رحلة الإسراء والمعراج ،  وأهمية الصبر و التمسك بصحيح العقيدة والإيمان الراسخ في تجاوز الصعاب و المحن وانه السبيل الوحيد والصراط المستقيم نحو ما يصبو إليه كل مؤمن ،أسوة وقدوة بالرسول الكريم .

وفى نهاية الاحتفال، قدم المحافظ التهانى لأهالي المنيا والشعب المصري بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يعم الأمن والأمان علي مصر والأمتين العربية والإسلامية .

الإسراء والمعراج احتفال الأوقاف ابتهالات دينية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديرية الأوقاف الدروس المستفادة الذكر الحكيم الرسول الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

ترشيحاتنا

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

رئيس الغرف التجارية بالجيزة:يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية..لأكثر من 100 مليار دولار|فيديو

المالية: لن يوجد موظف حكومى دخله أقل من 6 آلاف جنيه

حكم صيام 27 رجب منفردا وهل صام النبي الإسراء والمعراج؟ الإفتاء تحسم الجدل

"هتتطبق الشهر الجاي" | زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.. وهذا موقف القطاع الخاص

أحمد كريمة: خدمة الزوجة لحماتها من العرف الفاسد| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ