حياة كريمة تهدى محافظ المنيا درعها تقديرا لدعمه لمشروعات المبادرة الرئاسية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن حياة كريمة هى مشروع القرن لتضمنها أهدافا تنموية مستدامة استطاعت أن تصل إلى أعماق الريف المصرى لتحقق أحلام وطموحات أهالى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، وأن مشروعاتها ستبقى آثارها الايجابية ملموسة على حياة الريف المصرى لعقود مقبلة، مثمنا دور مؤسسة حياة كريمة بالمنيا والجهود التى تقدمها تحت مظلة المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقباله وفد مؤسسة حياة كريمة بالمنيا بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ.

وأضاف المحافظ أن مشروعات المبادرة شملت تنفيذ 3209 مشروعات بتكلفة 40 مليار جنيه فى 192 قرية بنطاق 5 مراكز كمرحلة أولى، إلى جانب 102 قرية فى المرحلة الثانية بمركزى سمالوط وبنى مزار، حيث تضمنت مشروعات خدمية فى قطاعات متنوعة منها الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب ومراكز الشباب ومكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، وأعمال الرصف ومشروعات الصحة سواء مستشفيات أو وحدات صحية .

أهدى الوفد برئاسة أحمد العمدة درع المؤسسة لمحافظ المنيا تقديرا لدعمه ومساندته لكافة برامج ومشروعات المبادرة فى مختلف مواقع العمل التنموي على أرض المحافظة.