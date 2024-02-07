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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تحرير 430 محضرا خلال حملات تفتيشية ورقابية

الصحة تنطم حملات
الصحة تنطم حملات رقابية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الطب الوقائي خلال شهر يناير الماضى حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 456 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 430 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية .

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وأضاف أنه تم ضبط 39 منشأة بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأكد على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الطب الوقائي بالمديرية أنه تم سحب 346 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1247 كيلو أغذية مختلفة و222 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 17 طن و290 كيلو أغذية مختلفة للاشتباه في الصلاحية والمواصفات، بالإضافة إلى استخراج 1433شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.
 

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