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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. إزالة 105 حالات تعد على أراضٍ بمراكز المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، التي أسفرت عن إزالة 105 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 29 حالة تعد على أرض أملاك دولة بواقع 22 حالة مبان بمركزي مطاى والمنيا و7 حالات تعد على أرض زراعية بمركزى بنى مزار والمنيا، إلى جانب إزالة 48 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة.

وتمت الإزالة الفورية للتعديات حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز مطاى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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