ضبط 145 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت ١٤٥ مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير ١٢٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان ـ عدم وجود سجلات ) و٢٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم وجود صلاحية - سلع مجهولة المصدر- ذبح خارج المجازر