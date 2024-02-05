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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: بحث إطلاق برنامج "أسرة" بـ86 وحدة صحية

وفد وزارة الصحة
وفد وزارة الصحة

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا من وزارة الصحة والسكان، يضم سحر السنباطي، المدير التنفيذي لبرنامج "أسرة"، وحسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وإيمان متولى، مدير مكتب برنامج أسرة "إقليم الصعيد"، ومحمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ووفاء بدوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، لبحث إجراءات تنفيذ برنامج «أسرة» بالمحافظة، بهدف تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.

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وأكد على دعمه الكامل لتنفيذ برنامج «أسرة» داخل المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لما تشكله الزيادة السكانية من خطورة على جهود وخطط التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج داخل المحافظة على 3 مراحل حيث تبدأ تطبيق الفعاليات بـ 86 وحدة صحية منها 27 وحدة بمركز ديرمواس، و52 وحدة بمركز ملوى، إضافة إلى وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية وعددها 7 وحدات صحية، ويتم خلالها تأهيل وتدريب الكوادر اللازمة بوحدات المرحلة الأولى لنقل خبراتهم للقائمين على البرنامج بوحدات المراحل اللاحقة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

ودعا المحافظ، كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة لتحقيق أهداف البرنامج ووصول خدماته لكافة المواطنين ورفع وعيهم بأهميته كخطوة في سبيل تحسين معيشتهم ،موجهاً باتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة التنسيقية ومجموعة عمل برنامج أسرة بالمحافظة طوال مدة التنفيذ .

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لبرنامج " أسرة " أنه يتم التنفيذ من خلال التنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، من خلال كوادر مؤهلة لتقديم خدمات البرنامج للفئات المستهدفة ، مضيفة أن البرنامج يشمل تدريب رجال الدين والرائدات الريفيات والمؤثرين والصيادلة وأطباء القطاع الخاص على تلك الأهداف لتحقيق أقصى استفادة من فعالياته.

الصحة الانجابية المبادرة الرئاسية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خطط التنمية المستدامة صحة الأسرة مؤسسات المجتمع المدني وحدات الرعاية وحدات صحية وفد وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

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