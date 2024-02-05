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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا للفصل الدراسي الأول 2024

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٧٤,٢٦%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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أعرب المحافظ عن خالص تهنئته للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الاول .

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 74.26%

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

وأكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

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من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ ١٠٤٤٣٢ طالبًا، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا، وبلغت نسبة النجاح  ٧٤,٢٦%.

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