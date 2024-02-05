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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 121 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 121مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، ومنع حالات الغش التجارى وإلزام التجار بالأسعار المقررة والتصدى للممارسات الاحتكارية .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 100مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن – بيع خبز غير مطابق للمواصفات – بيع خبز بأزيد من السعر - عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر – تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات )، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بدون ترخيص – بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية – غش تجارى- تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

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