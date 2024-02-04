"المرأة تقود في المحافظات".. إطلاق برنامج تدريبي لـ94 من الكوادر النسائية بالمنيا

انطلقت فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات» فى نسخته الثانية بمحافظة المنيا، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام المحافظة، ويستمر على مدار ثلاثة أسابيع لتدريب 94 سيدة ، من سن 22 حتى 50 سنة، من والكوادر النسائية بالديوان العام بالمحافظة ، والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن، والوحدات المحلية القروية، من أبناء المنيا لتأهيلهن للقيادة، وتفعيل دورهن القيادى للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، وذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا.

تعقد المحاضرات التدريبية لبرنامج « المرأة تقود فى المحافظات المصرية» على فترتين صباحية ومسائية ، بقاعة اللواء فؤاد سعد الدين بديوان عام المحافظة ، ويعتمد البرنامج على تطبيق منهجية التدريب القائم على التعليم التفاعلي، من خلال إلقاء المحاضرات وورش العمل، لتأهيل السيدات على المهارات الشخصية والقيادية منها القيادة الفعالة ، مهارات التواصل الفعال ، مهارات العرض والتقديم ، مهارات إدارة الوقت والضغوط ، الإدارة الإستراتيجية وحل المشكلات وإتخاذ القرار.

كما سيتم بناء فريق العمل وإدارة التغيير ،الذكاء العاطفي والإجتماعي ، ريادة الأعمال والعمل الحر وإدارة الدولة المصرية، التحديات الإقتصادية للمشروعات القومية ، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا و أمن المعلومات ، أساسيات التسويق والتسويق الرقمي والإلكتروني ، الموازنة العامة للدولة، كيفية ادارة المشروعات ، أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.