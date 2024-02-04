عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: ضبط 142 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 142مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بمشاركة دول عربية وأجنبية..محافظة المنيا تشارك بمعرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

6 ميداليات ذهبية و4 فضيات لنادي المنيا في بطولة الساندا للكونغ فو

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 120مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ( عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر – تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات ) و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق والمواد البترولية منها (عدم الإعلان عن الأسعار- شهادة صحية - ذبح خارج المجازر- تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الإجراءات القانونية الخدمات المقدمة للمواطنين السلع والمواد الغذائية محافظة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

موضوعات متعلقة

بمشاركة دول عربية وأجنبية..محافظة المنيا تشارك بمعرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

ترشيحاتنا

وزير خارجية فرنسا: نرفض تهجير سكان غزة والوضع مأساوي والاحتياجات ملحة

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

بطاقتك في دقائق.. نشر 4 سيارات «أحوال إكسبريس» بالقاهرة والجيزة| صور

نرفض التهجير وحل الدولتين الأهم| شكري: مصر تسعى لتجنب التصعيد في المنطقة

الزراعة: تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عن طريق زيادة الصادرات الزراعية

القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

الحزن يسيطر على تارا عماد في جنازة والدتها .. ونجوم الفن يدعمونها

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

يسرا وأحمد داود وسلمى أبوضيف يشاركون في تشييع جنازة والدة تارا عماد

فيديو

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ